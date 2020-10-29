飛機闖特朗普集會　戰機射熱焰彈警告

美國總統特朗普周三（28日）在亞利桑那州布爾海德市舉行競選集會，現場上方空域被劃為限制區。由於一架飛機闖入該區，空軍戰機在空中發射熱焰彈警告，引起特朗普及支持者注視；涉事飛機與戰機建立通訊後獲護送離開。

事發時，特朗普在露天地方向支持者發表演說，期間傳來戰機高速飛行產生的聲音，他指向天空表示：「噢，看看，他們為總統作出一場小小的表演。」鏡頭一轉，只見戰機發射多枚熱焰彈；在場民眾情緒高漲，多次高呼「USA」。

北美空防司令部證實，一架飛機當時沒有與航空交通管制聯繫，並在沒有適當批准下，飛入布爾海德市「臨時飛行限制區」，因此派出F16戰機調查。由於涉事飛機起初對攔截沒有反應，所以戰機發射信號彈，並成功與對方建立通訊。

另一方面，特朗普同日在社交網上載片段，顯示他與競選對手拜登出席集會的人數有明顯分別，可見一架隸屬於海軍陸戰隊第一直升機中隊、負責接送總統及副總統的直升機，在特朗普集會現場人士上方低空盤旋，並捲起不少沙塵。

國防部禁止軍方人員穿軍服參加候選人競選活動或出席集會，外界質疑特朗普使用軍方飛機作競選之用有違道德，海軍陸戰隊及特朗普競選團隊暫未回應。

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