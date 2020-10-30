佛州州長選民登記地址被篡改　一名涉案男子被捕

臨近11月3日美國大選日，多個州份陸續開始提早投票。佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一（26日）前往票站投票期間發現自己的選民登記地址被篡改。佛州執法部（FDLE）介入調查並於周二（27日）拘捕一名20歲男子。

FDLE執法人員周二晚，帶同搜查令前往男子格瓦拉（Anthony Steven Guevara）在佛羅里達州那不勒斯的住處搜證，調查人員於其電腦的網頁瀏覽器發現「佛羅里達我的投票」、「佛羅里達州州長」等關鍵詞，並以未經授權使用電腦、未經同意更改選民登記兩項罪名將其拘捕後還押至柯里爾縣監獄，保釋金為5000美元（約3.9萬港元）。

德桑蒂斯周一下午2時到達指定票站投票，工作人員告知其地址已更改至西棕櫚灘（West Palm Beach），惟德桑蒂斯否認授權更改後，立即聯絡FDLE展開調查。FDLE從萊昂縣（Leon County）選舉局主任處獲得更改地址的日期和時間紀錄後，透過IP位址追蹤到格瓦拉的住處。

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