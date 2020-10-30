紐約白人前警長　被揭受僱參與華「獵狐行動」

美國司法部周三（28日）起訴8名人士，指他們涉及中國追捕海外逃犯的「獵狐行動」，以威脅及恐嚇手段，迫使中國公民回國，其中5人已落網。美國媒體報道涉案人士身份，其中一人是美國白人私家偵探，更曾是一名紐約前警長。

現年53歲的麥克馬洪（Michael McMahon）曾在紐約警察局（NYPD）任職14年，隸屬布朗克斯第43警區，職位至警長，其妻子是女演員布賴恩（Martha Byrne），她曾在1985年至2009年參演哥倫比亞廣播公司（CBS）肥皂劇《As the World Turns》。麥克馬洪因執勤造成不明傷殘提早退休，離開警隊後於2003年6月創立了自己的私家偵探社。

麥克馬洪被指參與脅迫一名住在新澤西州的前中國市政府官員回中國受審；法庭文件指他2016年6月受僱，開始調查和監視該名中國官員，其後參與一連串威嚇行動，包括展開跟蹤。他和另外7人被控合謀以中國非法代理人的身份在美國行動，最高可被判入獄5年。麥克馬洪現獲准以50萬美元（約390萬港元）保釋。

案中其餘被告包括（姓名皆為音譯）朱勇（Zhu Yong）、朱峰（Zhu Feng）、胡吉（Hu Ji）、金鴻儒（Hongru Jin）、李敏軍（Li Minjun）、鄭聰穎（Zheng Congying）和榮靜（Rong Jing）。案情指，8名被告在2016年到2019年間進行一連串行動，調查、監視、騷擾和恐嚇案中受害人，包括把受害人的年老父親從中國挾持到美國以勸說受害人返回中國、在受害人家門外貼恐嚇字條着他回中國服刑10年，以換取妻兒平安、向受害人寄恐嚇包裹，及騷擾受害人女兒等。但這些行動最終都無法迫使受害人返回中國。

根據法庭文件，33歲的朱峰有美國綠卡，在行動期間頻繁往返美國和中國；45歲的胡吉則是武漢公安局的警察，64歲的李敏軍則是湖北襄陽中心醫院的退休醫生，這3人現在已返回中國。

而在被捕的5人之中，30歲的金鴻儒是住在紐約市的歸化的美國公民，職業是導遊，在行動中負責後勤保障；64歲的朱勇持有綠卡，負責僱用私家偵探、跟蹤監控受害人等工作；麥克馬洪是美國公民，是被僱用的新澤西州持牌私家偵探。

38歲的榮靜是綠卡持有者，專門負責為中國政府向「獵狐行動」的對象進行背景調查；24歲的鄭聰穎也持有綠卡，在今次行動中負責到受害人的住宅進行恐嚇。