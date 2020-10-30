前智利國家情報局人員被控綁架　澳洲判引渡回國

里瓦斯（右）被指曾任孔特雷拉斯（左）的助手。

一名遭智利通緝的婦人，周四（29日）被澳洲法官裁定須引渡回智利受審，她被控在1976年和1977年綁架7人，包括共產黨領導人迪亞斯（Victor Diaz），受害者至今仍下落不明。

里瓦斯（Adriana Rivas）的代表律師反對引渡，但遭地方法院法官斯圖爾特（Philip Stewart）駁回，現年67歲的里瓦斯可在15天內向澳洲聯邦法院提出上訴。代表受害者一方的律師納瓦羅（Adriana Navarro）表示，本案是同類案件中的首例，而且「極其重要」，判決反映澳洲專重人權和站在人權的一方。

里瓦斯被指在1973至1976年已故前總統皮諾切特（Augusto Pinochet）專政獨裁時期，任職智利國家情報局（DINA）首領孔特雷拉斯（Manuel Contreras）的助手。她於1978年離開智利移居澳洲，2006年返智利時探親時被捕，其後於2009年逃回澳洲。

代表律師稱，里瓦斯並非DINA的特工，工作範圍包括洗衣物、煮咖啡和翻譯等「平凡」事務。里瓦斯亦否認曾見過上述受害者。