華裔女涉駕車撞死人不顧而去　3年多後從澳洲押返美國受審

一名華裔女子涉嫌在3年多前於美國加州惠蒂爾市（ Whittier），駕車撞死一名騎單車的男子後逃離現場並且離境。她終於在澳洲落網，本周三（28日）被引渡回美國受審。

車禍發生在在2017年1月30日，46歲的死者羅德里格斯（Agustin Rodriguez Jr.）在惠蒂爾騎單時被一輛白色轎車撞倒，他在汽車下方被拖行約500至800呎，屍體在距離碰撞地點約兩個街區地方被發現，肇事車輛不顧而去。警方其後確定譯音姓陳的女子（Andrea Dorothy Chan Reyes）是肇事車輛的駕駛者，之後這輛車在愛達荷州一個住宅的車庫中被發現，另外在內華達州也發現了更多此案的證據。

車禍發生後不久，陳女離開美國前往香港居住，惠蒂爾警方與聯邦調查局（FBI）合作，向疑犯發出了國際拘捕令。後來，FBI發現她已移居澳洲，通過雙方合作，陳女被澳洲執法部門拘留。經過漫長引渡程序，她終於在周三被押返美國，並立即轉交給惠蒂爾警方拘留。警方稱，陳女將被控以肇事逃逸和故意殺人罪，兩項均屬重罪。