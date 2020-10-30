大選透視：美朝關係反覆　無核化遙無期

朝鮮半島核問題困擾美國多年，美國總統特朗普上任後軟硬兼施，於2018年促成了歷史性的首場美朝峰會，他更與北韓領袖金正恩簽署無核化協議。惟翌年的第二次峰會，雙方在北韓棄核及美國撤銷制裁上出現嚴重分歧，以致談判破裂，兩國關係再次跌入低點；特朗普引以為傲的外交成就，亦淪為空談。

特朗普上任後將朝核問題列為優先處理對外事項，他採取對朝實施壓迫和介入雙管齊下政策，與南韓舉行規模為歷屆之最、為期2個月的聯合軍事演習。同時透過外交孤立、軍事壓迫、經濟制裁等逐步壓縮北韓與外界接觸的空間。特朗普下令在南韓部署薩德導彈防衞系統，又派軍艦到朝鮮半島海岸，迫使北韓在2017年暫停彈道導彈測試。

金正恩與南韓總統文在寅在2018年4月簽署《板門店宣言》，令半島局勢日漸和緩。至同年6月，第一次美朝峰會在新加坡舉行，特金世紀握手令美朝關係取得突破，雙方達成協議，特朗普保證維持北韓和平，金正恩承諾致力朝鮮半島無核化。惟半年過去實質進展不大，美國依舊對北韓實施制裁，平壤亦未有確認放棄核武設施。

在越南河內舉行的第二次美朝峰會期間，北韓暫停試射長程導彈，以換取美方解除經濟制裁，但遭美方以平壤放棄核計劃為條件而拒絕，雙方不歡而散。北韓隨後在2019年尾數次進行武器試驗，迫使美國讓步。自此，美朝沒有進行有意義的接觸，北韓繼續測試短程導彈，令美朝局勢一再僵化。

在今年6月美朝峰會兩周年之際，北韓外相李善權強調加強軍力抗衡美國的長期軍事威脅，是北韓不變的戰略目標，形容「北韓半島和平繁榮不容樂觀，徹底消失在悲觀噩夢之中」。美國國務院回應稱「感到失望」，北韓外交部隨即透過官媒反嗆，「規勸」美國「管好自己的事」，否則將導致「不愉快的後果」。