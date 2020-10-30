大選透視：特朗普極限施壓伊朗　險釀第3次波斯灣戰爭

波斯灣近年戰雲密布，美國總統特朗普2018年無視盟友反對，悍然退出《伊朗核協議》，並配合制裁切斷德黑蘭石油出口，欲重新談判核協議。儘管華府祭出極限施壓，惟伊朗堅拒妥協，更險些觸發第3次波斯灣戰爭。

美國在2018年5月退出核協議後，以一系列經濟制裁阻斷伊朗石油出口；德黑蘭則威脅封鎖全球能源戰略航道霍爾木茲海峽。美軍無人機去年擊殺伊朗革命衞隊聖城旅軍頭蘇萊曼尼，把兩國緊張關係推向高點，戰爭如戰在弦，美軍其後以伊朗計劃攻擊美方在中東利益為由，增派林肯號航母戰鬥群及轟炸機特遣隊到區內。

美國試圖孤立伊朗，但近月在聯合國安理會形同孤軍，無法阻止成員國解除對伊朗實施的武器禁運，只好單方面引用核協議的回彈機制重啟所有對伊制裁。美伊交惡，德黑蘭亦無坐以待斃，愈趨向中俄靠攏，與北京簽署25年全面合作協議，試圖突破美方制裁。特朗普退出核協議，達成其2016年競選承諾，但至今未能為美國帶來更好的核協議。

波斯灣局勢何去何從，自然要看下屆美國政府取態。就在大選倒數一周時，特朗普政府再以反恐之名制裁伊朗石油產業，更威脅未來會對付違令的中國企業。有分析相信，特朗普認為其極限施壓奏效，不排除他連任後會為迫使德黑蘭談判而讓中東局勢再升溫，特別是利用以色列在敍利亞對抗伊朗，最終引致核協議全面崩潰。若民主黨的拜登入主白宮，他將主張美國重回核協議，相信德黑蘭會反客為主要求華府於數月內撤銷對伊朗的經濟制裁。

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