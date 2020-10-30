大選透視：特朗普偕以色列抗伊朗　爭猶太裔選票

美國與以色列合作打擊伊朗，美國總統特朗普於大選前更擔當「和事老」促成以色列與其他中東國家關係正常化，試圖以圍堵政策孤立伊朗，同時穩定在這個中美俄角力場上的地位。特朗普除了想在外交策略上，贏得軍人選票外，亦想得到宗教選票。惟特朗普政府摻合以巴問題，令美國與巴勒斯坦關係降至冰點。

特朗普推進中東和平進程，無疑是想得到猶太人及福音派選票，更「欽點」由其猶太裔女婿庫斯納負責制定中東和平政策。特朗普於2017年12月為以巴和平投下首枚震撼彈，宣布美國駐以色列大使館由特拉維夫遷至主權爭議地耶路撒冷，變相承認耶路撒冷是以色列首都，引發巴勒斯坦、區內回教及阿拉伯國家憤怒。庫斯納今年公布的中東和平方案，觸及巴勒斯坦人的紅線，視以色列在約旦河西岸的猶太人定居點為以色列領土，近日又積極拉攏波斯灣國家，先後促成以色列與阿聯酋、巴林、蘇丹關係正常化。

民主黨總統候選人拜登與許多民主黨人都是以色列的堅定支持者，其中左翼的外交政策日漸成熟，正推動對維護巴勒斯坦權利採取更大行動，美國部分猶太人亦明白要求以色列結束佔領約旦河西岸是美國外交政策重要一環，而民主黨左翼與這些人士也有緊密聯繫。

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