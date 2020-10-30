大選倒數5日：逾8000萬人提早投票　民主黨搖擺州優勢收窄

美國總統選舉最後倒數，佛羅里達大學周四（29日）公布的統計顯示，提早投票的選民已經超越8,000萬人，佔2016年大選總投票人數的58%。共和黨與民主黨在關鍵州份落力搶票，目前共和黨在4個搖擺州份的提前投票人數，逐漸追近民主黨。

因新冠肺炎疫情肆虐，大批選民以郵寄形式及提早親臨票站投票，其中在20個有公布黨派登記數據的州份，共1,820萬名已登記民主黨選民投票，而共和黨選民及無派別選民則分別為1,150萬名及880萬名。專家預測，今屆的投票人數會衝破上屆的1.38億關口。

在搖擺州份北卡羅萊納州、內華達州、艾奧瓦州及佛羅里達州，超過1,200萬名選民已經投票，當中前3個州份的提早投票選民都是白人佔大多數。艾奧瓦州有49%的提早投票選票來自民主黨人，共和黨則佔32%，相差17個百分點，但僅在上周，兩者差距已些微收窄至13個百分點。內華達州隨着有更多郵寄選票，民主黨的提早提票人數原來多共和黨12個百分點，現時只多7個百分點。

北卡州的提早投票民主黨人比共和黨多12個百分點，現時亦收窄至8個百分點。至於佛州，民主黨的提早投票人數一周前比共和黨的多9個百分點，現時只有4個百分點。

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