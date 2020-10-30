大選倒數4日：司法部證實　FBI仍調查亨特涉貪案

美國總統選舉進入倒數階段，民主黨總統候選人拜登之子亨特的電郵風波不斷發酵。美國辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）周四（29日）獲司法部證實，聯邦調查局（FBI）去年對亨特及其生意夥伴展開刑事調查，懷疑他們洗黑錢，調查仍然繼續。辛克萊的記者又訪問案件的中心證人、亨特前生意夥伴博布林克斯（Tony Bobulinksi），聲稱拜登對亨特在海外交易的認知，比前者公開承認的更多。

調查記者羅斯（James Rosen）訪問博布林克斯，後者於2017年5月由亨特及拜登的弟弟詹姆斯介紹給拜登認識，他們曾討論拜登家族與中國的生意計劃。拜登多次公開否認涉及亨特在海外的交易，博布林克斯則向FBI轉交3部電話，聲稱內有反駁拜登否認涉事的證據，不足一周FBI探員已就電話內發現的每一項證據盤問他，持續數小時。

博布林克斯續指，他相信討論生意計劃的人意識到涉事單位的敏感度，以及對美國和國民可能造成的影響。當被問及中國是否掌握證明以上陳述的證據時，博布林克斯指中方可能有拜登家族在全球的商業交易資訊，包括羅馬尼亞、哈薩克、格魯吉亞、摩納哥、中東及俄羅斯的生意。

博布林克斯聲稱，他於去年知悉國會對總統特朗普啟動彈劾程序，所以搜集相關資訊並轉交執法部門。他又指，眾議院情報委員會主席希夫等民主黨人，日前聲稱針對亨特的指控是俄羅斯散播不實資訊其中一環，所以決定公開事件。

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