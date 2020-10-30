新冠肺炎：中國要求自美赴華旅客　提供雙檢測證明

美國新冠肺炎疫情持續，中國進一步收緊自美赴華旅客的防疫要求。中國駐美國大使館網站周四（29日）發出通知，自美國西岸時間11月6日凌晨零時起， 自美國出發乘坐航班赴華的中外籍乘客，均須提供48小時內的病毒核酸和血清IgM抗體檢測雙陰性（即無感染）證明。目前旅客自美赴華，只須提供出發前3天內完成的病毒核酸檢測無感染證明。

通告指出，新措施是為控制疫情跨境傳播，保護乘飛機的旅客健康安全。旅客如乘搭直飛航班由美國前往中國，在獲核酸、抗體檢測均無感染的證明後，可根據核酸檢測地按領區劃分，向中國駐美國使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

旅客假如從美國出發轉機前往中國，除在美國登機前48小時須完成第一次檢測並提供雙陰性證明外，在最後一個直飛中國航班中轉國登機前48小時內，須完成第二次採樣、檢測，並獲得核酸檢測、血清IgM抗體無感染證明。

對於自第三國出發經美國中轉赴華的旅客，通告指目前美國主要機場不具備檢測條件，建議謹慎選擇自美國中轉赴華。如確有需要途經美國，務必提前了解美國實施的外國人入境限制臨時措施，辦好美國簽證，在入境美國後進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並向中國駐美國使領館申請並獲得綠色健康碼或健康狀況聲明書。通知提醒，如在不符合登機條件的情況下經美國中轉，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。