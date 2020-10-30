4歲起珍藏《捉鬼敢死隊》精品　中年漢擁逾千件創記錄

不少人都有收藏動漫玩具的愛好，對於某些指定的作品更是情有獨鍾。美國俄亥俄州一名男子就因自小愛上荷里活搞笑科幻電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）而開始收集有關的玩具精品，最近更創下全球最多相關精品收藏的世界記錄。

35歲的奧康納（Robert O'Connor）截至今年6月20日，合共珍藏了1,221件《捉鬼敢死隊》精品。近日獲健力士世界紀錄大全確認。其倉庫的規模足以令所有《捉鬼》迷一見就狂叫。除了堆積如山的經典T裇、玩具、人偶、簽名卡、文具、漫畫、唱片和擺設，還有較近期的產品。罕有至能穿上身的捉鬼隊cosplay服，以及全套未打孔閃卡都一應俱全。

奧康納在4歲時第一次看《捉鬼》電影後，祖父母送他一個綿花糖幽靈毛公仔，自此就如着了迷。儘管曾遭家人以至妻子阻攔，他31年來一直無間斷地收集相關精品：「我積極地在互聯網、跳蚤市場、玩具店尋找心頭好，極少數情況下也會在雜貨店找到心儀寶貝。」他指曾以250美元（(約1,950港元）買入一套《捉鬼》閃卡，現時今市價已炒至1,000至1,500美元（7,800至1.17萬港元）。

對於有意挑戰他記錄的《捉鬼》迷，奧康納表示最好是發自內心的珍藏，而非為破記錄而拼數量：「要是因此而有一天破了我的記錄，那亦只是錦上添花而已。」