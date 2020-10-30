疑不忠漢待修手機藏掩口費　維修員不為所動

美國密歇根州一名手機維修員，早前收到一對夫婦送來維修的手機，丈夫靜靜夾着字條及鈔票，希望他扮成不能維修，以免妻子查出通訊紀錄。惟維修員不為所動，將手機修好並交給女方。網民認為他太正直，亦有人認為機主要為自己的行為負責。

手機維修員馬尼瓦爾達（Maniwarda）在社交網表示，一對夫妻上月送修手機，當時他先告知對方，過一個小時後再來取貨，豈料當他打開手機背蓋後，發現一張紙條與一張100美元（約780港元）鈔票，紙條寫上︰「請告訴我的太太，手機已無法修理，因為她想看我的手機紀錄，這100美元是給你的，謝謝！」。

馬尼瓦爾達感到錯愕，他不想介入他人婚姻，且也不想幫人夫隱藏秘密，認為這種行為非常不尊重他的妻子。之後女方提早來取手機，馬尼瓦爾達告知對方實情。妻子非常氣憤，喊道：「他一定對我不忠。」她之後掏出200美元（約1,560港元），希望對方修理手機。

馬尼瓦爾達回應︰「我可以幫你維修，但不會多收錢，對於真相也為你感到難過，但這與我無關。」人夫隨後也來詢問手機狀況，得知被妻子拿走後非常氣憤，責罵馬尼瓦爾達不遵守男人間的道義，之後甚至拿塑膠面罩丟向他。馬尼瓦爾達解釋，自己由媽媽親手養大的，認為基本做人原則，就是應該尊重他人且誠實，因此他才會這樣做。