孟晚舟手機密碼轉交警方　邊境人員認做法錯誤

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周五（30日）在加拿大卑詩省最高法院舉行本周最後一場聽證會，其中加拿大邊境服務局（CBSA）人員柯克蘭（Scott Kirkland）及麥克雷（Bryce McRae）雙雙接受盤問，焦點落在加拿大與美國當局有否在拘捕行動中濫用程序。有關聽證會將於下月16日繼續。

孟晚舟代表律師團隊過去一直主張，孟晚舟當日在加拿大被捕屬非法。柯克蘭作供時一度表示，他們並非正式地沒收孟晚舟的手機，重申他們當作這是檢查的一部分，亦承認曾經詢問對方手機密碼，但一度不得要領，而上述過程並沒有記錄下來。當被問及他將孟晚舟手機密碼交予警方是否屬指令時，柯克蘭否認，承認將密碼交予加拿大皇家騎警（RCMP）是犯上錯誤，形容是個「令人心痛時刻」。

柯克蘭在庭上否認，CBSA與RCMP合謀侵犯孟晚舟的權利，以獲取資訊。孟晚舟代表律師邁克特（Mona Duckett）指控柯克蘭與警方串通，理由是CBSA在沒有搜查令的情況下，有更多權力沒收及搜查設備。

除柯克蘭外，另一CBSA人員麥克雷亦接受盤問，強調CBSA可檢查過境人士，理由是上述人士通過加拿大入境。他提到，在孟晚舟預定抵達加拿大當天早上，已收到搜查通知，因此向對方展開核查，又指了解到加國與外國政府存在負面關係。

針對盤問及拘捕孟晚舟的時間，麥克雷指當時有手持引渡逮捕的RCMP到場，並希望得悉CBSA的程序。他稱自己當時曾告訴對方，CBSA會首先檢查孟晚舟，重申與RCMP沒有討論時間問題，也沒有商討由誰執行逮捕令。他估計RCMP會執行逮捕令，但對方根本沒有計劃。

2018年12月，RCMP應美國要求，在溫哥華國際機場拘捕孟晚舟，以便美方根據兩國協議，就銀行及電訊詐騙引渡她回美受審。案件已進入第二階段，審理美加政府對孟晚舟的拘捕及引渡申請是否濫用司法程序。