大選倒數3日：拜登赴艾奧瓦州拉票　批特朗普應對疫情不力

美國總統選舉進入最後倒數階段，民主黨總統候選人拜登周五（30日）前往選情不穩的艾奧瓦州拉票。他再次批評總統特朗普對新冠肺炎疫情揮舞白旗投降，強調會讓中國就疫情負責。

拜登當日前往艾奧瓦州首府得梅因（Des Moines）拉票，大批支持者出席，另有超過200輛汽車停泊在停車場內響按助興。他在會上再次指摘特朗普對新冠肺炎疫情揮投降：「但美國人不會放棄，我們不會退縮，我也不會。」他另提到，假如他當選總統，就會立即制定計劃，負責任地應對疫情。

一名曾在上屆總統選舉為民主黨競選的人員表示，在選民最關心的醫保問題上，拜登較特朗普更為可信，又指共和黨處理疫情失當，或會促使一些支持共和黨的選民改變投票意向。他稱：「很明顯，選民在醫保問題上更信任民主黨，而不是共和黨。」

除批評特朗普應對疫情不力外，拜登亦提及當地農民面對的困境、洪災及中美貿易戰等。當談及特朗普時，他說：「我要讓中國（就疫情）負起責任，他（特朗普）從疫情一開始就沒有做過！」

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