大選透視：大選如箭在弦　南海爭議或成中美博弈場

中美關係在大選前夕持續緊張，美國在南海議題上向中國步步進逼，不承認中方的「9段線」主權聲索。總統特朗普的強硬對華政策逐漸成為國會民主共和兩黨的共識，民主黨總統候選人拜登則傾向於「多邊主義」，與盟友營造對華競爭共識。

南海是亞太地區最繁忙的海上航線之一，蘊藏著豐富的石油和天然氣資源，更是進出美國第一島鏈的必經之路。特朗普在2017年底公布「印太戰略」以來，強調維護印太地區自由開放，以航行自由為名派出軍艦巡航南海，偵察機頻頻亦抵近偵察，令南海大有成為西太平洋地區火藥庫之勢。

為了反制中國在南海主權爭議島礁擴建軍事設施，並設立行政區域宣示主權。美國在南海仲裁4周年之際發表聲明，高調指摘中國以「霸凌」方式企圖控制南海，強調不會允許北京把南海當作海上帝國，更希望挑動印尼、菲律賓及越南等南海主權爭議涉事方，與中國爆發衝突。

拜登曾批評中國在南海島礁填海造地，引發地區緊張，挑戰各國航行自由。他重申美國堅持和平公正解決南海爭議，但強調中國需確保國際航行暢通，各國應通過多邊談判達成主權決議。與主張向中國極限施壓的特朗普稍有不同，拜登將重回前總統奧巴馬制訂的「亞洲再平衡」戰略，著力聯合盟國與利益關切國，營造對華競爭共識

民調機構皮尤研究中心最新調查發現，73%美國受訪者對中國看法負面，為15年來的最高水平，更有超過一半受訪者更將中國視為競爭對手，中美關係陷入建交逾40年來的低潮。不論特朗普連任成功與否，抑或拜登入主白宮，中美關係前景短期內仍舊朦朧不明。

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