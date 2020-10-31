新冠肺炎：單日逾10萬人確診　破全球紀錄

美國周五（30日）通報100,233萬宗新冠肺炎確診個案，打破印度9月創下的單日97,894人確診的全球最多單日新症紀錄。美國在過去10日有5日的單日新症數量都創國內新高，過敏症及傳染病研究所主任福奇形容情況不可接受，呼籲民眾戴口罩。

美國連續多日的確診數打破國內7月單日77,299人染疫的紀錄，周四（29日）逾9.1萬人確診，周五則再創新高並打破全球紀錄。福奇指，近日確診個案非常多，情況不可接受，冬季來臨民眾留在室內會令病毒更易傳播，未來數周至數月是關鍵，呼籲民眾必須戴口罩和保持社交距離，並減少在室內地方逗留。

疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德則指，個案急速增加是因為無症狀感染者傳播，12歲至30歲的年輕群組尤為嚴重。

總統特朗普屢被指抗疫不力，他周五在密歇根州的造勢活動，指控醫生從疫情牟利，聲稱有人染疫死亡醫生將賺更多錢，每一宗死亡病例可為醫生帶來2,000美元（約1.56萬港元）收入，但無提供任何證據。美國醫學會譴責說法，直指這是惡意、不能容忍及完全誤導。民主黨總統候選人拜登亦批評特朗普，指他不應攻擊醫護人員。