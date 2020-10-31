大選倒數3日：法官命郵政署　及時派送選票

美國大選下周二（11月3日）登場，新冠肺炎疫情令大批選民改用郵寄方式投票，聯邦法官周五（30日）下令郵政署在部分州份採取「特殊措施」，以確保及時運送選票。

法官沙利文（Emmet Sullivan）命令郵政署於周一（26日）至周三（28日）至少兩日內，處理郵寄選票的比率低於90%的地方，採取署方於上周二（20日）一份備忘錄列明的「特殊措施」，包括延長指定地點的郵局辦公時間、設立駕車投票郵箱、應用特快專遞系統等，確保選票及時送達。

根據「美國選舉計劃」（US Election Project）數據，截至周五下午，逾3550萬名選民尚未寄回選票。郵寄選票的截止日期因州而異，部分地區規定選票必須在選舉當日送達才算有效，有地區則只需選票郵戳日期是選舉日或之前，並於限定日子前送達即可。

大選選票的截止日期在多州引起爭議，明尼蘇達州官員早前入稟法院，要求批准延長郵寄選票有效日期至大選後。聯邦第八巡迴上訴法院日前駁回申請，官員周五宣布放棄向保守派為多數的最高法院尋求緊急干預，會遵循上訴法院的裁決，分開點算大選前及大選後收回的郵寄選票，但不會放棄維護選民及承認選票合法性的權利。

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