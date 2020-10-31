大選透視：特朗普發動中美貿易戰　拜登倡多邊合作抗華

美國總統特朗普強硬對華，揚言要扭轉美國對華的龐大貿易逆差，上台後對中國啟動「301條款」調查，並於2018年發動中美貿易戰，對總值逾2000億美元（約1.56萬億港元）的中國貨加徵懲罰性關稅，同時發動科技戰，拉攏各國封殺中國科技巨企華為等，意圖逼中國開放市場。隨着美國爆發新冠肺炎疫情，特朗普的對華態度更為強硬，甚至明言「美國可以完全與中國脫鈎」。

特朗普對華的貿易戰，強調的是讓中國增購美國農產品，以及振興美國製造業，讓他得到不少農業帶及鐵鏽帶選民的支持。他今年1月在白宮簽署首階段中美貿易協議後，更開玩笑稱農民可以買新設備準備迎接中國的大額訂單。

不過，新冠肺炎疫情在協議簽署後不久爆發，令中國未能跟上採購進度，特朗普此後的對華態度更強硬，揚言要北京為美國疫情負責，並聲言一旦連任將再向中國貨品加徵關稅。

中國牌是今次選戰的焦點之一，特朗普經常指摘民主黨總統候選人拜登親華，對方上台的話會讓中國擁有美國。拜登團隊則曾表明，基本同意特朗普政府對中國的判斷，拜登當選總統的話亦會強硬對華，但會重回多邊主義模式應對，包括恢復美國在國際間的領導地位，循多邊合作改變中國的貿易行為，專注促進美企出口，在不影響供應鏈下解決貿易逆差問題。拜登在一次訪問中，更稱會考慮撤銷特朗普政府對華貨加徵的懲罰性關稅。

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