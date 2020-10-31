大選倒數3日：倘特朗普拒接受敗選結果　工會擬發動大罷工

美國總統特朗普早前曾拒絕承諾，一旦在大選中輸給民主黨總統候選人拜登，就會和平移交權力，惹來朝野譴責，亦令人憂慮他敗選或導致美國出現亂局。美國至少3地工會組織已開始商討對策，揚言一旦特朗普拒絕接受拜登獲勝的選舉結果，將發動大罷工抗議。美國自1946年以來未發生過全國性大罷工，有美媒指出，如果真的出現這種情況，將是美國現代史上是前所未見。

美國最大勞工組織勞聯-產聯（AFL-CIO）在紐約州羅切斯特市的分會，是第一個表態支持罷工建議的工會組織，華盛頓州西雅圖及麻省西部的分會亦表態附和。3地分會各自在會議上通過決議案，認為若特朗普企圖推翻大選結果，便應考慮發動大罷工。

羅切斯特市—杰納西分會會長馬洛尼（Dan Maloney）表示，他領導的、有10萬會員的工會組織已通過決議案，同意由地方工會至擁有超過1250萬名會員的勞聯-產聯都應討論罷工建議。工會同意做好準備，必要時發動全體在職會員大罷工，以確保2020年美國大選可根據結果，按照憲法讓政權和平過渡。工會領導人亦投票表明：「堅決反對任何顛覆、扭曲或無視選舉最後結果的行為。」

分會舉動引發其他工會有關大罷工的辯論。馬洛尼承認，發動大罷工是不尋常舉措，但認為極端時期需要極端措施。他透露，勞聯-產聯主席領袖特拉姆卡（Richard Trumka）上周四（22日）與其他工會領袖通話，期間強調各工會下周二（11月3日）前應集中為拜登爭取最大支持率，之後再集中力量採取下一步對策。