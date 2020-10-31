2020年最受歡迎男女BB英文名　Sophia和Liam蟬聯榜首

相信不少家長為都會苦惱於為新生嬰兒改英文名，希望名字有意義同時受歡迎。美國一個親子網站近日公布了2020年最受歡迎的男女英文名，「Sophia」蟬聯最受歡迎的女生名字，是連續第11年位居榜首，最受歡迎的男生名則是「Liam」。

親子網站《Baby Center》公布今年最受歡迎的英文名，在女生排行榜方面，Sophia繼續登榜首，上榜的名字與上年的類似，只是排名些微變化。Riley今年躍升6位至第3，也是頭10名中唯一沒有以「ah」作尾音的名字。而Aaliyah就超越了Amelia和「Mia」，上升至第8位。

男生排行榜方面，Liam連續第二年成為最受歡迎名字，而Mateo今年就取代了Muhammad的位置，後者跌出頭10名。

網站又指出，BB的英文名字往往都能反映一些時事和社會事件，例如今年初籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）和他的女兒（Gianna Bryant）不幸於直升機意外中身亡，父母為孩子改名為「Kobe」和「Gianna」分別較去年上升175%和216%。

以下是頭10個2020年最受歡迎的BB名字：

【女生】

1.Sophia

2.Olivia

3.Riley

4.Emma

5.Ava

6.Isabella

7.Aria

8.Aaliyah

9.Amelia

10.Mia

【男生】

1.Liam

2.Noah

3.Jackson

4.Aiden

5.Elijah

6.Grayson

7.Lucas

8.Oliver

9.Caden

10.Mateo