大選倒數2日：特朗普赴賓夕凡尼亞州　批評拜登能源政策

為爭取搖擺州份選民支持，美國總統特朗普上周六（10月31日）前往賓夕凡尼亞州，繼續批評拜登能源政策，又指對方上場將令國民無法慶祝多個節日。他一再重申，美國正盡全力提前生產新冠肺炎疫苗。

特朗普當日前往賓夕凡尼亞州，支持者人數較以往減少。他在活動上說：「3天後，這州將拯救美國夢。」他再一次批評拜登會搞垮當地鋼鐵業，形容對方是美國簽署《北美自由貿易協定》（NAFTA）的啦啦隊，亦再一次重提投票給拜登就會損害當地開採頁岩油：「如果拜登勝出，這州將沒有水力壓裂（開採頁岩油方法），沒有油及天然氣，也沒有工作和未來。」

針對新冠肺炎疫情，特朗普指華府正盡全力提前生產疫苗，又指會有軍隊負責運輸及後勤。他同時嘲諷拜登只在拉票活動上談及疫情，除此之外無其他東西可說，又批評對手抗疫方法會扼殺經濟：「在拜登封鎖措施下，復甦及經濟將被扼殺，美國負擔不起。人們不再上學，不會再有畢業禮，也沒有婚禮……我們將成無物。」

與此同時，第一夫人梅拉妮亞同日則前往威斯康辛州，指摘民主黨人使用恐懼策略來恐嚇大眾。她在活動時亦不忘呼籲出席者留意疾病控制及預防中心（CDC）網頁，瀏覽最新安全指引。