大選倒數2日：共和黨指德州免落車投票違法　促列為廢票

休斯敦設有「免落車」票站，選民可在工作人員協助下投票。

美國不少民眾在新冠疫情肆虐下為大選提前投票，德州休斯敦有選民獲准駕車到「免落車」票站，在車上完成投票。德州聯邦法官周一（11月2日）將舉行緊急聆訊，審議地方官員允許免落車投票是否違法，以及涉事的逾10萬張選票是否列為廢票。

案件源於上周三（10月28日），保守派人士霍策（Steve Hotze）和州眾議員托特（Steve Toth）等共和黨人發起訴訟，指控親民主黨的休斯敦哈里斯縣書記賀連斯（Chris Hollins）在疫情期間，容許民眾免落車投票是超越其憲法權力。控方要求法庭拒絕將違反選舉守則的選票視為合法，並分開存放所有免落車選票，直至法庭審議結束。

民主黨方面反斥，將德州選民在官員指引下，透過10個票站合法投下的逾10萬張選票視為無效，會導致州內選舉情況陷入混亂，批評有關要求完全不合理。由共和黨前總統小布殊委任的休斯敦地方法官哈寧（Andrew Hanen），上周五（10月30日）聽取同意共和黨州議員等人主張廢票的理據。

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