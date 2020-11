大選透視：特朗普創經濟奇蹟？　事實查核揭真相

尋求連任的美國總統特朗普,在執政4年間一直把國家經濟表現視為自身政績,多次吹噓股市、就業、收入、貧窮率創下歷史性里程碑,例如美國失業率降至半世紀低位、美股屢創新高等。外媒整合特朗普的發言,事實查核(fact check)後發現當中有些是不實或誤導。

1•經濟增長

特朗普曾宣稱美國錄得歷史性的經濟增長,說自己「建立了美國史上最好的經濟(Best USA economy in history)」。

事實核查:錯誤。

特朗普頭3年任期的國內生產總值(GDP)增長2.5%,僅超過奧巴馬政府最後3年2.3%的增長水平,惟沒有超逾對方2014年中期5.5%的增長率。另外,美國多個時期的經濟增長率都遠高於特朗普任期,例如1950年代的GDP平均增長超過10%。

2•股市

特朗普多次炫耀在自己領導下,金融市場表現强勁,尤其以道瓊斯指數是衡量成功的標準,曾說:「股票市場今天又破新紀錄(New Stock Market Record today)。」

事實核查:誤導,源於市場波動大。

道瓊斯指數衡量30間在美國證券交易所上市的大公司業績,均於今年年初創下歷史新高。不過在中美貿易戰、新冠疫情等因素下,美股多次上演「過山車」行情,例如道瓊斯本周暴跌6.5%、標普周跌 5.6%,創下自3月以來最大單周跌幅。

3•失業率

特朗普曾指美國錄得半世紀以來最低的失業率,又稱自己為少數族裔作出重大貢獻,說:「我們創造了美國史上非裔和拉丁裔的最低失業率。」

事實核查:正確。

美國去年9月的失業率跌至3.5%,近50年來最低。不過隨着疫情爆發,今年4月失業率急升至14.7%,最近數周的首次申領失業救濟人數都維持在80萬以上。另外,非裔和拉丁裔8月的失業率分別是5.5%和4.2%,是約50年來新低。

4•收入

特朗普曾說:「收入正在上升,是多年來首次。(wages are now, for the first time in many years, rising)」

事實核查:錯誤。

美國勞工部數據顯示,全職僱員的每周收入由90年代後期開始上升,但特朗普上任後則有顯著增幅。外界認為,美國平均收入猛增,主要是因為經濟低迷令後,收入最低的美國人不成比例地失業。

