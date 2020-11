大選倒數2日：拜登子任烏企董事　新書揭困擾奧巴馬政府

美國《紐約客》雜誌前記者歐逸文(Evan Osnos)近日一本新書披露,前總統奧巴馬在任期間,其白宮官員曾對時任副總統拜登的次子亨特,與烏克蘭天然氣公司Burisma的關係感「煩惱」,認為他在其父任職副總統期間,並不適宜在該公司擔任董事。

歐逸文在上月推出的新書《Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now》中指出,拜登在2014年烏克蘭與俄羅斯之間爆發克里米亞危機期間,在美國對烏克蘭政策上扮演核心角色,但亨特卻成為Burisma公司董事,令奧巴馬政府官員感到煩惱,拜登與亨特更加難以保持距離。雖然他們認為亨特的職位不會影響美國對烏克蘭的政策,但認同亨特此舉並不適當。

美國9月一份共和黨領導的參議院報告指出,至少有兩名奧巴馬政府官員對亨特擔任烏企董事感到憂慮,恐令人覺得存在利益衝突。報告指,奧巴馬政府無視非常明顯的警告信號,以及亨特為烏企工作對致力推動烏克蘭反貪腐措施的人員帶來負面影響。民主黨則指,沒證據顯示拜登涉及不當行為。

