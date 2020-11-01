大選Q＆A：傳統票倉添變數　5大搖擺州成關鍵

美國大選在即，共和黨和民主黨各有票倉，在沒有單一候選人或政黨擁有壓倒性優勢的州份，往往對選情至為關鍵，這些搖擺州亦因而成為兵家必爭之地，促使候選人加緊前赴當地拉票。

1. 甚麽是搖擺州？

也稱游離州、戰場州或紫州，即是共和或民主兩黨支持度相若、沒有一方有壓倒性優勢的州份，往往能左右選情。

2. 有哪些搖擺州？

今屆大選的關鍵搖擺州主要包括：俄亥俄州、北卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州、賓夕凡尼亞州。

3. 搖擺州有何特色？

各州的選舉人票有別，主要票源亦各有不同。其中鐵鏽帶之一的俄亥俄州是爭取工人階層選票的戰場；北卡羅萊納州則是軍人選票的必爭之地；佛羅里達州的選舉人票在搖擺州最多，佔29張。

4.還有哪些州份值得留意？

一直被視為共和黨票倉的亞利桑那州，代表該州35年的已故前共和黨參議員麥凱恩的遺孀，倒戈支持民主黨總統候選人拜登，令其紅色州份的地位動搖。

共和黨傳統票倉內布拉斯加州是農業州份，因農民在總統特朗普與中國開打的貿易戰中成為最大輸家，恐影響共和黨票源。

民主黨傳統票倉明尼蘇達州或因數月以來的反種族歧視示威，以及多名市長聯署指控拜登拋棄工人階層，出現撕裂情況。

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