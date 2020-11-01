大選倒數2日：拜登整體支持度領先　特朗普艾州反超前

美國大選在即，多個美英媒體、大學及民調機構的最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登的整體支持率，領先總統特朗普約8至12個百分點。拜登在威斯康辛州、密歇根州等關鍵搖擺州均拋離對手，但有民調則顯示特朗普在艾奧瓦州的支持度反超前。

多個民調顯示，拜登的整體支持率介乎49%至54%，而特朗普的支持率則介乎38%至44%。有美媒民調顯示，拜登在威斯康辛州以52%領先特朗普的44%，在密歇根州更以53%領先特朗普的41%；但在亞利桑那州的領先幅度較窄，以50%領先特朗普的46%，而在北卡羅萊納州亦只以51%領先特朗普的45%。

《德梅因記事報》與市場機構Mediacom聯合進行的民調顯示，特朗普在搖擺州艾奧瓦州的支持度達48%，比拜登的41%多7個百分點，另有3%受訪者表示會選擇其他人，2%表示不肯定會投給誰，5%則表示不欲透露投票意向。今年9月進行的同一個民調顯示，特朗普與拜登的支持度均為47%，選情咬緊。

另外，霍士新聞公布的民調顯示，55%受訪者對拜登持正面想法，44%人持負面想法；而特朗普則獲44%人持正面想法，55%人持負面想法。拜登的支持者中有86%表示，非常忠於拜登；而特朗普的支持者中只有82%表示非常忠於他。

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