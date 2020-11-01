大選倒數2日：拜登競選巴士　遭特朗普支持者車隊包圍

美國民主黨總統參選人拜登陣營一輛競選巴士，上周五（10月30日）在德州的高速公路上，被多達100輛總統特朗普支持者的車隊前後包圍，其車身掛有美國國旗和「讓美國再次偉大」（MAGA）的旗幟。拜登陣營其後宣布因安全理由，取消當日在該州奧斯汀北部的造勢活動，民主黨人譴責事件為「危險的騷擾」。

網上片段顯示，插滿支持特朗普旗幟的車隊，於當日一早已在聖安東尼奧和奧斯汀之間的35號洲際公路邊等候，以埋伏拜登陣營的競選大巴。當一輛寫有「拜登-賀錦麗」白色大字的大巴出現時，該車隊便快速跟上並將其包圍；其中一輛黑色輕便客貨車為了追趕大巴甚至切線，結果撞到旁邊的白色汽車。德州特拉維斯縣民主黨女主席納蘭霍（Katie Naranjo）表示，特朗普支持者當時曾向大巴惡言相向。

涉事競選大巴隸屬德州民主黨人，原本計劃用於鼓勵民眾投票，民主黨籍的州眾議員安奇亞（Rafael Anchia）痛批車隊是「特朗普的武裝巨魔」，擾攘競選大巴和交通長達40分鐘。總統特朗普上周六（10月31日）則在Twitter轉發相關片段，並寫道：「我愛德州！」