大選透視：賓夕凡尼亞州　兩黨候選人決勝

美國總統選舉進入最後階段，中西部鐵銹帶「藍牆」3州之一的賓夕凡尼亞州坐擁20張選舉人票，自然成為兵家必爭之地。特朗普在上屆大選憑藉大量藍領工人倒戈支持，加上白人中產的傳統鐵票，一舉奪下這個搖擺州。

至2018年的中期選舉，共和黨在賓州的鄉郊中產地區卻遭遇滑鐵盧，只有第一國會選區的溫和派議員菲茨派翠克能保住議席。中產、工人階層在近4年先後互相倒戈，揭示美國正經歷自上世紀70年代的南方易手以來，再一次選民重組。

賓夕凡尼亞的西部是煤炭、鋼鐵產業最興旺的地域，民主黨的戈爾在千禧年大選曾贏下了每一個縣，但隨着轉為擁抱環保新能源，民主黨時任總統候選人希拉妮2016年就在此地流失大量選民。拜登再三避免過度攻擊水力壓縮開採天然氣，盼能阻止上屆民主黨在某些縣錄得近30個百分點的失利。

東南部的費城城郊則有擁大量富庶白人中產，其社會取態因着較高學歷更傾向自由派。共和黨在2012年大選尚能拿下本區，但到上屆卻要痛失20萬票。分析指，特朗普在大選前夕任命了旗幟鮮明的反墮胎權女性大法官巴雷特，今年恐怕面臨更大潰敗。

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