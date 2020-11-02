大選倒數1日：墨西哥州長呼籲居美移民棄投特朗普

墨西哥內政部上周五（10月30日）嚴厲譴責，該國米卻肯州州長奧雷奧利斯（Silvano Aureoles）上周四（10月29日）在社交平台發布一段影片，敦促居美移民投票反對美國總統特朗普。內政部指出，這種干預另一個國家選舉的言論，令墨西哥政府立場尷尬。

奧雷奧利斯在片中，敦促移民到美國的墨西哥人要踴躍投票，但不要投票給特朗普。他稱：「這是一個很好的機會，結束一個漫長的夜晚，一個漫長的黑暗的種族主義，仇恨的迫害，不人道的侮辱。」他又暗示，民主黨總統候選人拜登的競選政策更重視移民。

米卻肯州過去幾十年已有數百萬人移民到美國，奧雷奧利斯認為他們能在美國大選中發揮決定性作用。內政部長科羅德羅（Olga Sanchez Cordero）寫了一封公開信，提醒奧雷奧利斯外交政策是聯邦的責任，州政府不宜干涉。她批評奧雷奧利斯以自己的方式干涉別國內政，在外交政策中扮演不屬於自己的角色，做法違反國家憲法。

特朗普2016年競選美國總統時，曾指摘墨西哥將強姦犯帶進美國，並力推美墨邊境圍牆。墨西哥政府迫切避免墨西哥成為今年特朗普競選要綱之一。