大選倒數1日：福奇選前受訪　稱特朗普較注重經濟

美國大選其中一個焦點無疑是總統候選人應對新冠肺炎疫情手法，過敏與感染疾病中心主管福奇上周五（10月30日）接受美國傳媒訪問時指，總統特朗普與民主黨總統候選人拜登處理疫情手法各有不同，警告國內死亡數字未來數周或會上升。白宮發言人迪爾（Judd Deere）翌日批評，福奇在大選前夕發表有關言論，是在玩政治把戲。

《華盛頓郵報》周日（11月1日）刊出有關訪問，當被問及拜登與特朗普應對疫情手法有何不同時，福奇指拜登競選團隊會從公共衞生角度，認真對待問題，相反特朗普對此有不同觀點，注重經濟及重新開放國家。

福奇另警告，美國冬季寒冷天氣，令人們留在室內聚集，強調有必要在公共衞生實踐及行為方面作「急劇改變」。他亦憂慮每天新增病例或突破10萬關口，預計未來數周死亡人數將上升。

當談及白宮抗疫專責小組時，福奇承認小組開會次數減少，理由是總統及其高級顧問們一直集中精力重開國家。他甚至指出小組女成員比爾克斯（Deborah Birx）已不再能正常接觸特朗普，而他自上月開始也沒有與總統通話。

對於特朗普重用另一防疫顧問阿特拉斯（Scott Atlas），福奇認為阿特拉斯有問題，又指對方所說的話根本沒有任何意義。然而，他讚賞白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），又對其「華府不會控制疫情」策略表示敬意：「他直截了當地告訴你有關想法，我為此表揚他。」

針對上述訪問，迪爾上周六批評福奇，在大選前夕玩弄政治把戲，又指福奇職責是就抗疫問題提出關注或推動改變策略，但沒有這樣做之餘，甚至批評特朗普及讚揚拜登，重申總統一直以國民福祉為首要考慮。

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