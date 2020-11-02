大選倒數1日：拜登整體支持度領先　搖擺州互有高低

美國大選如箭在弦，綜合多個美英傳媒及機構最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登支持率，仍領先總統特朗普約5至10個百分點。拜登在威斯康辛州選情較穩，而特朗普則有望奪取艾奧瓦州，雙方在部分關鍵搖擺州份差距拉近。

多個民調顯示，拜登整體支持率介乎49%至52%，而特朗普則介乎42%至44%。在搖擺州份關鍵戰場，拜登在賓夕凡尼亞州以51%，領先特朗普的44%；惟拜登在北卡羅萊納州則落後特朗普達最多達4個百分點。

至於佛羅里達州方面，雙方在不同民調互有高低；拜登支持率為46%至49%，而特朗普亦手握44%至50%支持率。而在俄亥俄州，拜登目前只有49%支持率，僅領先特朗普得1個百分點。

曾於2016年成功預測選舉結果的民調機構特拉法加集團（The Trafalgar Group），則再次估計特朗普能成功連任。該集團始創人卡哈利（Robert Cahaly）解釋，有支持特朗普選民刻意隱藏其投票意向，又指有關情況在本屆大選加劇，警告民調業界很有可能遭遇災難性失敗。

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