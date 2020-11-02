大選透視：選舉人票制度　候選人奪270票入主白宮

據美國憲法的總統選舉程序，美國總統並非由選民直接投票選出，而是由選舉人票決定哪個總統候選人勝出。各州選民可透過大選當日親身到票站投票，或在選前以親身或郵寄方式提早投票，把普選票（popular vote）投給心水總統候選人，選舉人團之後會依據普選票結果把選舉人票（electoral vote）投給該州得票最高的候選人。

【選舉人票票數分配】

全美各州及哥倫比亞特區合共有538張選舉人票，取得過半的270張選舉人票一方則可入主白宮。每州的選舉人票數量與該州在參議院及眾議院議員的人數相等。每州在參議院有兩名參議員，代表各州的眾議員數目則靠人口比例分配，而人口最多的加州共有55張選舉人票，人口較少的懷俄明州只得3票。

【選舉人票計算方法】

美國實行聯邦制，各州的選舉人投票方式也不同。除了緬因州及內布拉斯加州外，其餘州份一律採取「勝者全取」的投票制度，即該州的所有選舉人，都應投票予當地奪最多普選票的總統候選人。緬因州及內布拉斯加州則採取區域計票制，在選區中得票率最高的候選人可獲得該區的選舉人票。在全州得票率最高的候選人，可獲餘下2張按該州參議員人數分配的選舉人票。若沒有候選人取得270張選舉人票，將由眾議院投票決定誰當選總統。

在選舉人票制度下，美國從1804年至今共5次有候選人贏普選票但輸選舉人票的情況，包括2016年美國前國務卿希拉妮對特朗普一役。

美國大選 全球焦點