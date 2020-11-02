美助卿批中國滲透他國　華春瑩以漫威反派角色還撃

美國國務院助理國務卿史迪威（David Stilwell）日前出席論壇活動時，批評中國奉行的「不干涉他國內政」和「雙贏」，是「系統性的掠奪和霸權」，呼籲美國盟友和夥伴協調應對。中國外交部發言人華春瑩周日（11月1日）在Twitter連發15條貼文，駁斥史迪威，借漫威反派角色形容：「在史迪威提到的那些領域內，美國才是真正的『滅霸』（Thanos，香港譯「魁隆」）。」

史迪威當地時間上周五（10月30日）參加史丹福大學胡佛研究所舉辦的線上座談會，批評中共對民主國家進行統戰滲透，包括「隱秘、脅迫和腐化」的影響活動，他呼籲美國盟友和夥伴應協調應對威脅。他又形容，中共能力很強、野心很大，而且敵視基本政治原則，即民主、開放和個人尊嚴。

華春瑩發貼文回應，中國無意干涉美國內部事務，美國想透過污衊中國、挑撥中共與中國人民之血肉聯繫，而使美國再次強大，是天真的。她質疑，美國司法部為何基於有罪推定而不是事實進行調查，對中國提起訴訟、以國安名義打壓中國企業。

她表示，如果美國真有民主，為何忽視民眾的抗疫呼聲，讓23萬美國人染疫死去，黑人弗洛伊德為何會喊出：「我不能呼吸？」她批評，美國仍然存在霸權主義和霸凌主義，沒有人比美國更擅長影響、干涉和脅迫；史迪威對中國的誹謗和攻擊太瘋狂，已經遠遠超出國與國關係的底線。