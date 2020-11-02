大選倒數1日：德州最高法院　駁回免落車投票訴訟

美國大選前夕，德州休斯敦官員允許「免落車」投票引起爭議，有共和黨人入稟，要求把涉事選票列為廢票。德州最高法院周日（1日）駁回共和黨人的要求，未有把涉事票站近12.7萬張選票作廢，但沒解釋理由。

有份入稟的哈里斯縣共和黨前主席伍德菲爾（Jared Woodfill）指，州選舉法沒有明確允許民眾駕車投票，只列明有特別需要的選民可在路邊投票。他表示，大部分的縣內免落車票站均設在「民主黨地區」，質疑會影響聯邦選舉的公正和合法性。

但由共和黨人掌控的德州最高法院，駁回把涉事選票作廢的要求；德州最高法院上月也曾駁回類似訴訟。休斯敦地方法官哈寧（Andrew Hanen）料當日亦會就有關訴訟作出相同裁決，聯邦法院仍會於周一（2日）為此舉行緊急聆訊。

德州是全國5個禁止廣泛郵寄選票的州份之一，但提前投票時間延長一周，哈里斯縣票站數量也增至3倍，其中8個票站上周更24小時開放。哈里斯縣作為美國第三大縣，是州內一個關鍵戰場，當中超過40%的居民是拉丁裔，約5分之1為非裔。

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