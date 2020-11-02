大選透視：中美貿易戰實為「雙輸」 美國民眾付更大代價

美國大選牽動環球經濟走向，香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受東網訪問時指出，美國總統特朗普在任期間對華發動貿易戰實為「雙輸」；美方雖然能通過徵收關稅，得到額外幾百億的收入，但稅額會由進口商家轉嫁至消費者身上，國民因此付出更大代價。

他表示，特朗普任內以「美國優先」為重，打破過往多國多邊關係，例如將美、墨、加的三邊協議改為各自的雙邊協議，令墨國和加國均受美方剝削；全球多國同樣因此成為受害者。假若特朗普再次當選，則必定會延續此政策，藉關稅帶來收入，也是他為數不多能為美國帶來財源的方法。特朗普未來更可能會再加關稅，幫補疫情開支。

特朗普原本希望透過減稅帶動經濟，再從企業營利所得稅確保聯邦政府財政健康。但疫情令經濟直接插水，預期政府未來1、2年財赤相當嚴重，特朗普繼續減稅機會不大。相反，雖然加稅政策將不利拜登的選情，但長遠卻能收窄聯邦政府目前的赤字，確保財政穩健。

至於民主黨總統候選人拜登，莊太量認為假若他當選，必然會重拾受民主黨及美國社會主流所認同的全球多邊關係，返回大部分國際組織、協議。但對於會損害美國發展的協議，例如京都協議等環保方案，可能會是當中的例外。

近年美國經濟逐漸被中國超越，有人指是特朗普施政不力導致。莊太量指出，實際上特朗普任內首一兩年的經濟一直好轉，直至面對貿易戰和新冠疫情等意外事件，才急轉直下。同時，中國經濟一直維持約6%的增長率，美國才會顯得相形見絀。

美國也有意識到中國的威脅，近年展開貿易戰、科技戰等，不斷打壓。但中國有堅實的人口紅利，長遠而言一定能超越美國，反而美國禁止中方5G、華為進入，又收窄國外留學生簽證數量，實際上是在孤立自己。美國倘若延續這一策略，當屬自掘墳墓。

美國大選 全球焦點