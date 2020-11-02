大選倒數1日：白宮圍板封鎖　多地增警力防衝突

美國總統選舉舉行在即，共和、民主兩黨分別盡最後努力拉票，期間有共和黨支持者在多地堵路，引發混亂。多個州份的警方為應對周二（3日）大選日可能出現的暴力場面而嚴陣以待，希望在不引起大眾恐慌的情況下盡力讓市民在安全環境完成投票。在首都華盛頓，白宮建築群外圍、總統公園和拉斐特廣場周日（1日）起圍起木板，防止民眾衝擊，250名國民警衞軍亦已待命。

特朗普的支持者連日來堵塞美國多處交通，更導致民主黨候選人拜登取消兩場競選活動。他們周日下午駕車搖旗，堵塞紐約州的馬里奧‧科莫州長大橋及新澤西州的花園州公園大道兩條主要公路，現場交通擠塞，有司機響號抗議行車受阻，期間有支持者一度落車揮舞美國國旗及撐特朗普的旗幟。

民主黨參議員卡盧喬（David Carlucci）斥，特朗普支持者的行為鹵莽、具侵略及危險性，對自己和他人構成危險，稱所有人都有權利支持總統候選人，但無權危害他人和違法，要求紐約州警察查明並起訴肇事者。反特朗普的民眾同日於紐約遊行，抗議特朗普支持者製造混亂，要求警方作拘捕行動。

全國多地的執法部門為應對大選日可能發生的突發情況，拉斯維加斯、紐約市、底特律、芝加哥、休斯敦、洛杉磯等主要城市，已加派警員戒備。外界亦關注賓夕凡尼亞州、密歇根州、威斯康辛州、佛州、喬治亞州及俄勒岡州等關鍵搖擺州或此前爆發過大型左右翼衝突的州份，可能在大選日發生暴力事件。

在紐約市，按法律每個票站都會有一名警員維持秩序，今屆額外有數百人待命。洛杉磯警方已訓練120人的人群控制小組，密切追蹤利用示威引發混亂的情況，並訂購1萬副護目鏡應對一旦有示威者使用工業級鐳射筆攻擊警員。芝加哥警方則要求所有警員銷假，並延長輪班時間為一更12小時制。

除了警方，新澤西州、威斯康辛州、德州的國民警衞軍已出動，前兩個州份將有數百名便衣國民警衞軍於大選日協助點算缺席選票及其他投票程序。

有專家憂慮若大選當日沒有清晰的選舉結果，可能爆發暴力衝突，指出有極右組織視大選為煽動暴力的機會，打算把混亂升級成為內戰，有數個大型準軍事組織已表明會於大選日動員。

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