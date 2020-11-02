報告：選前或現暴力事件　特朗普有份推波助瀾

美國總統選舉前夕，國際預防危機組織（ICG）近日發表報告，警告大選前可能發生「不熟悉的危險（unfamiliar danger）」，並列出數個導致暴力案發生的原因，當中更批評總統特朗普有份造成這局面。

ICG上周發表的30頁報告中提到，網上不實資訊及仇恨言論、圍繞種族公義的爭議事件、武裝組織崛起，以及可能產生勢均力敵或富有爭議的選舉，均是導致暴力事件在選舉前夕出現的因素。

報告更將潛力暴力的矛頭指向特朗普，稱他帶有「劇毒」的言論、意圖讓衝突滿足其個人利益，是現代美國史上史無前例的。專家批評，特朗普近日呼籲支持者組成「軍隊」到票站監票，其軍事用語向支持者暗示，他們能以敵視的姿態阻止民主黨人投票，足以構成與選舉相關的暴力。

衝突研究員亦指出，特朗普質疑郵寄投票造成舞弊以及視選舉日後的點票為不合法，以嘗試削弱選民對郵寄投票的信心，令選舉結果顯得有爭議及遭到拖延。專家提醒，傳媒及社交媒體平台擔任重要角色，確保不實資訊不會衍生暴力；外國政府亦有責任預防暴力在美國發生。

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