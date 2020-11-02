大選倒數1日：特朗普若連任　欲大清洗內閣

若特朗普連任，蓬佩奧（左起）、姆紐欽及梅多斯很大機會留任。（Getty Images圖片）

美國傳媒周一（2日）引述消息報道，總統特朗普計劃在大選成功連任後，大規模重組白宮內閣，主要向衞生及情報部門開刀，解僱涉嫌不忠、執行力低或與其持反對立場的官員。惟白宮核心成員維持不變，國務卿蓬佩奧、財長姆紐欽及白宮幕僚長梅多斯等人會留任，以延續白宮政策。

美媒POLITICO報道，在公共衞生方面，衞生及公共服務部部長阿扎、疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德及國家衞生研究院院長科林斯因在處理新冠肺炎疫情上，與特朗普持相反立場而將面臨解僱。至於白宮抗疫專責組傳染病專家、多次與特朗普唱反調的過敏與感染疾病中心主管福奇則去留未明。

福奇曾警告，美國或面臨疫情變得更惡劣的境況，特朗普只注重經濟及重開國家，民主黨總統候選人拜登則重視公眾健康。白宮批評福奇在大選前夕玩弄政治把戲，特朗普在佛羅里達州舉行競選集會時，台下支持者高呼「解僱福奇」的口號，特朗普表示感謝支持者的建議，並指等大選過後才能實行。

至於在國家安全方面，聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷、中央情報局局長哈斯佩爾、國防部長埃斯珀亦可能無法留任。報道指，特朗普不滿克里斯托弗‧雷及哈斯佩爾拒絕調查，他上屆大選受奧巴馬政府針對；埃斯珀則被指整頓軍方體系官僚力度不夠。

此外，商務部長羅斯對中國立場強硬，是美國對華貿易戰重要推手，但報道指他與特朗普不太合拍，有可能與教育部部長德沃斯無法過渡至新一屆特朗普班子。

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