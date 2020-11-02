美重點抗中俄　減駐非洲中東武官編制

美國在大國競爭的戰略背景下，應對中國及俄羅斯成為重點。報道指美國在非洲、中東等地的駐外武官，最近開始下降級別或撤走，調整資源用於在地緣政治舞台對抗中俄。反對者批評此舉短視，損害美國對外關係，令上述地區受中俄更大影響。

駐外武官是美國大使館的高級軍事代表，負責監督美方對外國軍隊的訓練、收集情報、協助對外軍售、在人道災難或其他緊急情況協調美軍資產。《華爾街日報》周日（1日）報道，國防部長埃斯珀今年8月24日簽署備忘錄，並發給參謀長聯席會議主席米利及各軍種首長，指示派駐沙特阿拉伯、埃及、巴基斯坦、英國、阿聯酋、科威特、伊拉克、土耳其的武官級別，由將軍或海軍上將，降為上校或海軍上校。

報道指埃斯珀在備忘錄寫道，這是滿足2017年《國防授權法案》減少美國將軍及海軍上將數量的規定；法案要求國防部2022年12月前裁減110名相關軍官。為了加強與亞太地區國家的關係並抗衡中國影響力，部分派駐區內的美國武官級別或提升。

與此同時，知情官員透露，美國駐西非多國大使館已經全部撤走武官，他們負責協助當地政府打擊與伊斯蘭國及阿蓋德有關的回教武裝分子。五角大樓回應查詢時表示：「審議中的方案將繼續令美國部隊及人民與國防戰略一致，並維持全球夥伴關係及能力。」聲明特別提到在國防戰略，與中國及俄羅斯的競爭是美軍首要任務。

不過，報道指國防部的做法，遭國會兩黨議員及其他華府部門官員反對，認為這可能損害美國與主要盟國的關係、阻礙雙方反恐合作，更令中俄兩國對非洲及中東的影響力擴大。華府一名高級官員稱：「中東國家將會受害，他們將會為此買單。」