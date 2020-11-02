大選倒數1日：FBI查特朗普支持者圍拜登競選巴士

美國民主黨總統候選人拜登一輛競選巴士上周五（10月30日）在德州的高速公路上，被大批總統特朗普支持者的車隊包圍，聯邦調查局（FBI）周日（11月1日）表示會介入調查。特朗普形容他的支持者為「愛國者」，力撐他們沒有做錯，並促請FBI停止調查。

FBI宣布調查事件後，特朗普在Twitter轉發FBI聲明的截圖，說：「依我意見，這些愛國者沒有做錯。相反，FBI和司法部門應該調查恐怖份子、無政府主義者和反法西斯運動（ANTIFA）煽動者，他們正四處焚燬民主黨管治的城市和傷害我們的人民。」他在周日的集會中表示支持者是「保護」拜登競選巴士。

拜登就回應指民主黨人從未遇過這類事件，說「至少我們（民主黨）從來沒有一位總統認為這是一件好事」。

網上片段顯示，印有「拜登-賀錦麗」名字的競選巴士到德州呼籲民眾提早投票時，在公路被大約100輛插有支持特朗普旗幟的車隊包圍，雙方車距非常近。其中一輛貨車更與巴士後方的私家車相撞，險釀意外。拜登及其副手賀錦麗都不在巴士上，惟競選陣營以安全為由，取消當日的造勢活動。

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