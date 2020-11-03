神秘隱形無人偵察機　疑首度公開飛行

一架屬於高度機密的美國空軍RQ180隱形無人偵察機，早前疑被民眾在日間時段拍到在加州軍事基地範圍飛行。軍方從未正式承認這款軍機的存在，今次可能證明它已經正式服役，為美軍執行穿透敵區收集情報、監視及偵察任務。

一名攝影師上周六（10月31日）在社交網上傳照片，可見一架機身為灰白色、外形與美軍B2隱形戰略轟炸機相似的飛機，在天空留下白色軌迹，拍攝者指「它數周前飛越我的住所上空，我仍不知道它是甚麼」。美國《航空周刊》翌日報道，這架飛機大致符合RQ180的特徵，拍攝時間為2周至3周前，地點是加州愛德華空軍基地附近的軍事行動區，估計飛行高度約2萬尺；美軍暫未回應。

《航空周刊》2013年率先披露RQ180，指該機2010年首飛；去年報道指至少有7架同型號無人機。它與B2均採用飛翼設計，配備兩具引擎，因機身顏身而被稱為「大白蝙蝠」，在內華達州「第51區」軍事基地測試。這也代表SR71偵察機1990件代末退役後，美軍再擁有飛行極快、穿透敵區防空系統的長程偵察機。

美國空軍仍未正式公布RQ180，但早前在2021年預算案，要求國會淘汰24架不具備隱形性能的RQ4無人偵察機，只保留10架同款飛機，更表明只要國會批准，軍方有其他飛機取代；又稱淘汰的軍機屬於非機密級別，採購的軍機多是機密。