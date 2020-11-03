美國大選︰特朗普穿梭4州拉票　拜登留出生地催票

美國大選周二（3日）舉行，2名總統候選人在周一（2日）盡最後努力拉票，現任總統特朗普穿梭4州造勢，民主黨對手拜登則於俄亥俄州及賓夕凡尼亞州拉票。全美國已有超過9,500萬人提早投票。

特朗普周一去到北卡羅萊納州、賓州、威斯康辛州和密歇根州，他4年前在這4個州都勝選。最後一場競選集會也選4年前相同地點，即密歇根州大急流城舉行。

多個民調顯示特朗普支持度落後拜登，特朗普在北卡羅萊納州費耶特維爾巿（Fayetteville）表示，那些是「假民調」，認為自己必勝。他指︰「投票給拜登，等於將政府控制權讓予全球主義者、共產主義者、社會主義者、富貴自由派偽君子，他們想壓制、審查、抵制、懲罰你們。」

賓夕凡尼亞州最高法院早前裁定，只要蓋有投票日當天的郵戳，州選舉官員可接納在投票日後3天送達的郵寄選票。特朗普威脅會採取法律行動，認為如果容許賓州於周二後點票多日，會出現前所未見的舞弊。

拜登周一在俄亥俄州克利夫蘭拉票，他再批評指特朗普應對疫情不力，他說︰「特朗普並不強，而是十分軟弱。他不但不懂甚麼是犧牲，亦不明白甚麼是勇氣。」民主黨副總統候選人賀錦麗在賓州向拉美裔選民拉票時，刻意不提特朗普的姓名。美國前總統奧巴馬則去到喬治亞州為拜登拉票，民主黨希望在這個前共和黨根據地勝選，令特朗普帶來「致命一擊」。拜登競選團周一宣布，拜登在選舉日仍會到賓州其出生地斯克蘭頓市和費城，盡最後努力催促選民投票。

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