美國大選：佛蒙特票站最早開　當晚或無結果

美國大選於周二（3日）清晨（香港時間周二傍晚）正式開始投票，屆時會選出新一任總統、副總統，國會參眾兩院議席、州議會和各州州長。票站的開放因州而異，最早開放票站為佛蒙特州，於當地時間清晨5時（香港時間傍晚6時）開放，其餘州份的票站則大多於當地早上6時至7時30分陸續開放。

各州份的票站關閉時間亦略有不同，但所有州份的投票站將於當晚9時或以前關閉。由於美國由東至西橫跨多個時區，印第安納州及肯塔基州將於當晚6時（香港時間11月4日早上7時）關閉票站，是全國最早結束投票的州份。

最晚關門投票站的州份為阿拉斯加州及夏威夷州，其中阿拉斯加州的票站在晚上8時（香港時間11月4日下午1時）關閉，夏威夷州則在晚上7時（香港時間11月4日下午2時）關閉。

受新冠肺炎疫情影響，郵寄選票大幅增加，本屆大選的程序和往年有異，50個州份及哥倫比亞特區的完整點票結果或需時數天或數周。根據英國博彩公司立博集團（Ladbrokes Coral）的數據顯示，下注周二晚上會獲得選舉結果的人佔24％；周三（4日）佔35％；周四（5日）或之後的人佔31％。

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