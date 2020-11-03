美國大選：提前宣告勝選　Twitter將加警告標籤

美國大選於當地時間周二（3日）正式舉行投票，全球關注總統特朗普與民主黨總統候選人拜登誰人入主白宮。社交網巨擘Twitter周一（2日）公布，為了防範不實資訊流傳，將對特定帳號發布的非官方選舉結果加上警告標籤，包括候選人及其競選團隊提前宣告勝出的貼文。

Twitter在官方網誌概述加警告標籤的計劃，稱：「在大選夜至就職典禮期間，我們將優先關注總統選舉，及其他一些可能出現不實資訊的激烈競爭比賽。」可能會加上警告標籤的，包括有2020年美國大選標籤的所有帳號，包括總統候選人及其競選團隊，以美國為基地、有逾10萬名追隨者的帳號，以及參與程度高的貼文，即有逾2.5萬個讚好、引用或轉發。

Twitter表示，如果上述帳號發布與官方不同的消息、或官方未公布的消息，將會在其貼文加上警告標籤。該平台只會視選舉官員及有專門獨立選舉部門的全國新聞機構，為選舉結果的官方消息來源，當中包括美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、霍士新聞、美聯社、選舉預測機構Decision Desk HQ等。

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