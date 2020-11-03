美國大選︰國會改選　民主黨難「翻盤」掌控兩院

美國選舉日除了是總統之爭，國會選戰同樣備受矚目。民調顯示民主黨很大機會承接2018年的勢頭，繼續控制眾議院。雖然該黨在參議院的選情亦佔優，但不代表能輕易「翻盤」兼控國會兩院。

今屆大選將重新選出眾議院435個席位，現時共和黨在眾院議席不足200個，想控制眾議院，最少要有過半的218席。民調機構FiveThirtyEight預測，民主黨有97%機率取得眾院，預計進帳約10席，故共和黨收復失地的機會極微。

民主黨能否重奪參議院控制權，成為了今次國會改選焦點。目前共和黨在參議院有53比47的優勢，100席中有35席需要改選，共和黨佔23席，民主黨則佔12席，意味民主黨只要贏多4席就能控制參院。如果民主黨總統候選人拜登入主白宮，因副總統會兼任參院議長，爭多3席就可。

外界預料，民主黨或會保不住亞拉巴馬州一席，但民主黨大有機會從共和黨手上搶走亞利桑那州和科羅拉多州兩席；其中民主黨在亞利桑那州派出知名太空人凱利（Mark Kelly），力撼共和黨籍的麥克薩利（Martha McSally），前者進入參院呼聲非常高。益普索（Ipsos）的民調顯示，凱利的支持度比麥克薩利高出9個百分點。

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