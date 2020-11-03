美國大選：武裝組織擬監票　反法西斯運動或製造騷亂

周二（3日）是美國大選投票日，外界關注會否出現暴力衝突等場面。喬治敦大學法律中心研究所調查發現，多個州份的投票站附近近日有武裝組織成員持槍出現，部分人令選民無法投票。

研究所總監麥科德（Mary McCord）周一（2日）表示，俄勒岡州斯普林菲爾德上周末出現一群男性武裝人士，堵塞及阻止市民進入游泳池附近一個存放投票箱的票站，又盤問選民，令部分人放棄投票並離開。

位於賓夕凡尼亞州的伊利市，一個名為「Open Carry Pennsylvania」的武裝組織近日威脅於大選日動員，當地選舉委員會見狀頒布新例，禁止兩人或以上的組織攜武器接近投票地點。

猶他州及愛達荷州亦有本地武裝組織揚言要到票站監票，麥科德指出總統特朗普日前讚揚支持者包圍民主黨總統候選人拜登支持者的巴士，可能會鼓勵更多極端的特朗普支持者在其他地方採取類似行動。

安全專家路易斯（Robert Lewis）相信，不論任何一位候選人當選，「反法西斯運動」（ANTIFA）的成員都會計劃發動一場大型騷亂，唯一目的是擾亂全球秩序、製造破壞、恐懼和恐嚇。

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