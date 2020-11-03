走私美國軍用艇到中國　華商人面臨最高15年判刑

美國佛羅里達州一名中國籍商人，被控購買並企圖走私軍用突擊艇和引擎到中國。商人周一（2日）在傑克遜維爾市聯邦法庭認罪，承認提供不實出口資訊。據法庭文件顯示，葛透過一間在香港的公司購買該批軍用艇，然後運往中國。案件宣判日期未定，葛松濤恐面臨最高15年刑期。

現年50歲的被告葛松濤（Ge Songtao，音譯）是中國上海微風科技公司董事長，他在美國的一名員工楊陽（Yang Yang，音譯）被指於2016至2019年間，企圖向美國廠商訂購7艘多燃料引擎突襲艇。而這些軍用艇和多燃料引擎為美軍使用，中國未有生產。

檢察官表示，當時美國廠商曾建議楊陽購買其他引擎，但她堅持要買軍用款式。楊陽又隱瞞買家的真正身份，宣稱該批軍用艇是出售到香港，而非上海。為了促成交易，葛松濤安排位於香港的公司電匯11萬美元（約86萬港元）給美國廠商，又計劃派員工前往香港接收該軍用艇和引擎，再安排運往中國。

同案的楊陽和葛松濤的情婦鄭艷（Zheng Yan，音譯）早前經已認罪。另案中另一被告，楊陽的丈夫、華裔美國海軍上尉楊帆（Fan Yang，音譯），則預計明年審判。楊帆被捕前任職反潛作戰部門，擁有最高安全許可。