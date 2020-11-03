美國大選：拜登爭取陽光帶　特朗普力守鐵鏽帶

美國大選周二（3日）開始，兩黨爭取選票策略各有不同。民主黨候選人拜登在競選時積極到訪中西部的「陽光帶」，而總統特朗普則到訪「鐵鏽帶」的州份拉票。搖擺州份中未受過高等教育的白人選民，更成為今次選舉的不穩定因素。

屬「陽光帶」的德州及喬治亞州，其年輕及非白人選民，一直處於難以捉摸的狀態，新登記的一批選民對特朗普及拜登未有高度表態。屬「鐵鏽帶」的密歇根州、威斯康辛州及賓夕凡尼亞州，在2016年總統選舉中，在「鐵鏽帶」的中，合資格但沒有成為選民的未受高等教育白人，分別有1,600萬、90萬及2,400萬。

對於本屆選民急增，特朗普能否將他們吸納為共和黨支持者成疑，特別是女性及年長選民。另外，由於「陽光帶」的拉丁美洲裔選民快速增加，本來在南部佔穩定優勢的共和黨票倉遭受動搖。佛羅里達州是種族多元州份，是搖擺州同時坐落於「陽光帶」。由於密歇根州、威斯康辛州合共26張選舉人票，若特朗普輸了上述兩州，則只可力爭在佛州勝出，否則會大幅落後。

除此以外，鐵銹帶之一的賓夕凡尼亞州，更在過去4年面臨選民重組。拜登鼓吹的環保新能源，反而讓特朗普得到一線曙光。因為特朗普着重能源業，該地南部興盛煤炭、鋼鐵產業，相信能得到當地工人階層支持，增加他在該州的勝算。

美國大選 全球焦點