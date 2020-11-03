大選透視：特朗普及拜登均屆七旬　勢破上任年齡紀錄

今屆美國大選的選情激烈，外界對力爭連任的總統特朗普，及民主黨總統候選人拜登的高齡及身體狀況尤為關注。無論是74歲的特朗普連任，抑或本月20日滿78歲的拜登當選，都將打破美國總統上任的最高齡紀錄。

1946年6月14日在紐約市出生的特朗普來自商人家庭，是家中第二名兒子，曾就讀紐約軍事學院，並於賓夕凡尼亞大學沃頓商學院畢業，之後加入父親的地產公司工作。他當選總統前是有名的地產大亨，卻是一名「政治素人」，沒有從政經驗。而其政治立場反覆，曾多次轉換黨籍，曾加入民主黨及改革黨，2012年第三度加入共和黨後維持至今。

拜登則於1942年11月20日在賓夕凡尼亞州出生，4個兄弟姐妹之中排行最大，在特拉華大學選修歷史與政治的雙學位，並於錫拉丘茲大學法學院畢業。他其後加入特拉華州的法律界，很快入選紐卡斯爾縣議會，並於1973年以30歲之齡成為特拉華州參議員，是美國史上第6年輕的參議員，亦是該州在任最久的參議員。民主黨總統候選人奧巴馬2008年當選後，拜登翌年初亦上任為副總統，並在2012年成功連任。

特朗普與拜登的從政經驗雖然是天淵之別，但年紀卻相近，均已屆七旬。有報道指出，近5屆的民主黨籍總統，上任年齡均比拜登年輕多年，其中奧巴馬上任時只有47歲；而過去的共和黨總統候選人，則不乏年事已高的人選。特朗普在競選時不斷攻擊比他年長的拜登，質疑及取笑其認知能力，拜登也多番反擊；而特朗普早前高齡確診新冠肺炎，亦引起外界對其健康的憂慮。

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